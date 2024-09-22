Іран показав нову балістичну ракету та модернізований "Шахед"

Росія отримує зброю від Ірану

Як відомо, Іран підтримує Росію у війні проти України, а також надає російській армії зброю. Зокрема, РФ отримала від Ірану ще у 2022 році ударні дрони типу "Шахед".

Нещодавно Іран передав Росії партію балістичних ракет середнього радіуса дії. Тегеран заперечу цю інформацію, а Росії взагалі не коментує. США ввели санкції проти Ірану за передачу ракет Москві.

Детальніше про те, чому Іран вирішив передати Росії балістичні ракети і які можуть бути наслідки цього - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.