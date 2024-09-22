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Іран показав нову балістичну ракету та модернізований "Шахед"

Фото: Іран показав нову балістичну ракету Jahad (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран створив нову балістичну ракету Jahad та модернізував ударний безпілотник "Шахед". Тегеран показав нову зброю на військовому парад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У суботу, 21 вересня, у Тегерані відбувся військовий парад. На ньому були представлені нові зразки іранського озброєння. Зокрема, Іран представив нову балістичну ракету Jahad і модернізований Shahed-136B.

Фото: Іран показав нову зброю (en.irna.ir)

Видання The Times of Israel з посиланням на державні іранські ЗМІ повідомляє, що радіус дії твердопаливної ракети Jahad становить близько тисячі кілометрів. Її розробником та виробником є ​​авіаційно-космічний підрозділ Революційної гвардії Ірану (Корпусу вартових Ісламської революції).

Також Іран покращив Shahed-136, який росіяни постійно запускають по Україні. Нова версія отримала назву Shahed-136B. Він має нові функції, а його радіус дії - понад 4 тисячі кілометрів.

Варто додати, що максимальна відстань польоту Shahed-136 - 2,5 тисячі кілометрів.

 

Росія отримує зброю від Ірану

Як відомо, Іран підтримує Росію у війні проти України, а також надає російській армії зброю. Зокрема, РФ отримала від Ірану ще у 2022 році ударні дрони типу "Шахед".

Нещодавно Іран передав Росії партію балістичних ракет середнього радіуса дії. Тегеран заперечу цю інформацію, а Росії взагалі не коментує. США ввели санкції проти Ірану за передачу ракет Москві.

Детальніше про те, чому Іран вирішив передати Росії балістичні ракети і які можуть бути наслідки цього - у матеріалі РБК-Україна.

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