RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед"

Фото: Иран показал новую баллистическую ракету Jahad (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран создал новую баллистическую ракету Jahad и модернизировал ударный беспилотник "Шахед". Тегеран показал новое оружие на военном параде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

В субботу, 21 сентября, в Тегеране прошел военный парад. На нем были представлены новейшие эталоны иранского вооружения. В частности, Иран представил новую баллистическую ракету Jahad и модернизированный Shahed-136B.

Фото: Иран показал новое оружие (en.irna.ir)

Издание The Times of Israel со ссылкой на государственные иранские СМИ сообщает, что радиус действия твердотопливной ракеты Jahad составляет около тысячи километров. Ее разработчиком и производителем является авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).

Также Иран улучшил Shahed-136, который россияне постоянно запускают по Украине. Новая версия получила название Shahed-136B. Он имеет новые функции, а его радиус действия - более 4 тысяч километров.

Стоит добавить, что максимальное расстояние полета Shahed-136 - 2,5 тысячи километров.

 

Россия получает оружие от Ирана

Иран поддерживает Россию в войне против Украины, а также предоставляет российской армии оружие. В частности, РФ получила от Ирана еще в 2022 году ударные дроны типа "Шахед".

Иран передал России партию баллистических ракет среднего радиуса действия. Тегеран отрицает эту информацию, а России вообще не комментирует. США ввели санкции против Ирана за передачу ракет Москве.

Детальнее о том, почему Иран решил передать России баллистические ракеты и какие могут быть последствия этого - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранТегеранРакетыДрони