Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед"

Россия получает оружие от Ирана

Иран поддерживает Россию в войне против Украины, а также предоставляет российской армии оружие. В частности, РФ получила от Ирана еще в 2022 году ударные дроны типа "Шахед".

Иран передал России партию баллистических ракет среднего радиуса действия. Тегеран отрицает эту информацию, а России вообще не комментирует. США ввели санкции против Ирана за передачу ракет Москве.

Детальнее о том, почему Иран решил передать России баллистические ракеты и какие могут быть последствия этого - в материале РБК-Украина.

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