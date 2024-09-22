ua en ru
Нд, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран показав нову балістичну ракету та модернізований "Шахед"

Тегеран, Неділя 22 вересня 2024 12:20
UA EN RU
Іран показав нову балістичну ракету та модернізований "Шахед" Фото: Іран показав нову балістичну ракету Jahad (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран створив нову балістичну ракету Jahad та модернізував ударний безпілотник "Шахед". Тегеран показав нову зброю на військовому парад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У суботу, 21 вересня, у Тегерані відбувся військовий парад. На ньому були представлені нові зразки іранського озброєння. Зокрема, Іран представив нову балістичну ракету Jahad і модернізований Shahed-136B.

Іран показав нову балістичну ракету та модернізований &quot;Шахед&quot;

Фото: Іран показав нову зброю (en.irna.ir)

Видання The Times of Israel з посиланням на державні іранські ЗМІ повідомляє, що радіус дії твердопаливної ракети Jahad становить близько тисячі кілометрів. Її розробником та виробником є ​​авіаційно-космічний підрозділ Революційної гвардії Ірану (Корпусу вартових Ісламської революції).

Також Іран покращив Shahed-136, який росіяни постійно запускають по Україні. Нова версія отримала назву Shahed-136B. Він має нові функції, а його радіус дії - понад 4 тисячі кілометрів.

Варто додати, що максимальна відстань польоту Shahed-136 - 2,5 тисячі кілометрів.

Росія отримує зброю від Ірану

Як відомо, Іран підтримує Росію у війні проти України, а також надає російській армії зброю. Зокрема, РФ отримала від Ірану ще у 2022 році ударні дрони типу "Шахед".

Нещодавно Іран передав Росії партію балістичних ракет середнього радіуса дії. Тегеран заперечу цю інформацію, а Росії взагалі не коментує. США ввели санкції проти Ірану за передачу ракет Москві.

Детальніше про те, чому Іран вирішив передати Росії балістичні ракети і які можуть бути наслідки цього - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Тегеран Ракети Дрони
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади