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Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед"

Тегеран, Воскресенье 22 сентября 2024 12:20
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Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед" Фото: Иран показал новую баллистическую ракету Jahad (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран создал новую баллистическую ракету Jahad и модернизировал ударный беспилотник "Шахед". Тегеран показал новое оружие на военном параде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

В субботу, 21 сентября, в Тегеране прошел военный парад. На нем были представлены новейшие эталоны иранского вооружения. В частности, Иран представил новую баллистическую ракету Jahad и модернизированный Shahed-136B.

Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный &quot;Шахед&quot;

Фото: Иран показал новое оружие (en.irna.ir)

Издание The Times of Israel со ссылкой на государственные иранские СМИ сообщает, что радиус действия твердотопливной ракеты Jahad составляет около тысячи километров. Ее разработчиком и производителем является авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).

Также Иран улучшил Shahed-136, который россияне постоянно запускают по Украине. Новая версия получила название Shahed-136B. Он имеет новые функции, а его радиус действия - более 4 тысяч километров.

Стоит добавить, что максимальное расстояние полета Shahed-136 - 2,5 тысячи километров.

Россия получает оружие от Ирана

Иран поддерживает Россию в войне против Украины, а также предоставляет российской армии оружие. В частности, РФ получила от Ирана еще в 2022 году ударные дроны типа "Шахед".

Иран передал России партию баллистических ракет среднего радиуса действия. Тегеран отрицает эту информацию, а России вообще не комментирует. США ввели санкции против Ирана за передачу ракет Москве.

Детальнее о том, почему Иран решил передать России баллистические ракеты и какие могут быть последствия этого - в материале РБК-Украина.

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