Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

В субботу, 21 сентября, в Тегеране прошел военный парад. На нем были представлены новейшие эталоны иранского вооружения. В частности, Иран представил новую баллистическую ракету Jahad и модернизированный Shahed-136B.

Фото: Иран показал новое оружие (en.irna.ir)

Издание The Times of Israel со ссылкой на государственные иранские СМИ сообщает, что радиус действия твердотопливной ракеты Jahad составляет около тысячи километров. Ее разработчиком и производителем является авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).

Также Иран улучшил Shahed-136, который россияне постоянно запускают по Украине. Новая версия получила название Shahed-136B. Он имеет новые функции, а его радиус действия - более 4 тысяч километров.

Стоит добавить, что максимальное расстояние полета Shahed-136 - 2,5 тысячи километров.