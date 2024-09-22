Иран показал новую баллистическую ракету и модернизированный "Шахед"
Иран создал новую баллистическую ракету Jahad и модернизировал ударный беспилотник "Шахед". Тегеран показал новое оружие на военном параде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.
В субботу, 21 сентября, в Тегеране прошел военный парад. На нем были представлены новейшие эталоны иранского вооружения. В частности, Иран представил новую баллистическую ракету Jahad и модернизированный Shahed-136B.
Фото: Иран показал новое оружие (en.irna.ir)
Издание The Times of Israel со ссылкой на государственные иранские СМИ сообщает, что радиус действия твердотопливной ракеты Jahad составляет около тысячи километров. Ее разработчиком и производителем является авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).
Также Иран улучшил Shahed-136, который россияне постоянно запускают по Украине. Новая версия получила название Shahed-136B. Он имеет новые функции, а его радиус действия - более 4 тысяч километров.
Стоит добавить, что максимальное расстояние полета Shahed-136 - 2,5 тысячи километров.
Россия получает оружие от Ирана
Иран поддерживает Россию в войне против Украины, а также предоставляет российской армии оружие. В частности, РФ получила от Ирана еще в 2022 году ударные дроны типа "Шахед".
Иран передал России партию баллистических ракет среднего радиуса действия. Тегеран отрицает эту информацию, а России вообще не комментирует. США ввели санкции против Ирана за передачу ракет Москве.
Детальнее о том, почему Иран решил передать России баллистические ракеты и какие могут быть последствия этого - в материале РБК-Украина.
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