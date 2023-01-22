Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян не виключив можливість виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.
У відповідь на питання про можливість виходу з ДНЯЗ або виведення спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії "МАГАТЕ" з країни як контрзахід на рішення Європарламенту проти Ірану глава іранського МЗС заявив, що країна може розглянути всі варіанти.
Він також повідомив, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому нещодавно під час телефонної розмови, що в ЄП не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише виразом емоційного підходу низки представників Європарламенту.
Нагадаємо, в Німеччині вважають, що "ядерна угода" з Іраном не має майбутнього. Країна не бажає вести переговори з "нелюдським режимом" Тегерану.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому президент США Джо Байден каже, що ядерна угода з Іраном "мертва".
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