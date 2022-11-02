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Не має майбутнього. В Німеччині не бачать сенсу в "ядерній угоді" з Іраном

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Середа 02 листопада 2022 16:03
Не має майбутнього. В Німеччині не бачать сенсу в "ядерній угоді" з Іраном Фото: в Німеччині не бачать сенсу в "ядерній угоді" з Іраном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині вважають, що "ядерна угода" з Іраном не має майбутнього. Не бажають вести переговори з "нелюдським режимом" країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами генерального секретаря "Вільної демократичної партії" Біжана Джир-Сарая, "ядерна угода" з Іраном не має майбутнього й не відповідає дійсності. На його думку, продовження переговорів щодо угоди, означало б продовження переговорів з "нелюдським режимом, який повністю відкидається власним народом і не має жодної легітимності".

Зазначається, що зусилля щодо відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут, а відносини між Іраном та Заходом стають все напруженішими. Президент США Джо Байден намагався домовитись щодо повернення Ірану до "ядерної угоди", після того, як тодішній голова Білого дому Дональд Трамп вийшов з неї у 2018 році.

Ще минулого місяця Білий дім заявив про відкладання дипломатії після того, як Тегеран почав поставляти власні безпілотники Росії для їх подальшого використання у війні проти України.

Іранська ядерна угода

Угода була укладена ще у 2015 році між Іраном та групою світових держав: США, Великою Британією, Росією, Францією, Китаєм, Німеччиною та ЄС.

Відповідно до угоди Іран повинен був зменшити свої ядерні розробки та прийняти Додатковий протокол, який дозволив би зняти усі економічні санкції з країни. Також Тегеран був зобов'язаний надавати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до своїх заявлених об'єктів, аби агентство підтверджувало мирний характер ядерної програми.

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