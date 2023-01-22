Иран угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

В ответ на вопрос о возможности выхода из ДНЯО или выводе наблюдателей Международного агентства по атомной энергии "МАГАТЭ" из страны как контрмера на решение Европарламента против Ирана глава иранского МИД заявил, что страна может рассмотреть все варианты.

Он также сообщил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил ему недавно во время телефонного разговора, что в ЕП не стремились к реализации принятого решения, оно было лишь выражением эмоционального подхода ряда представителей Европарламента.