Іран погрожує підірвати інтернет-кабелі в Перській затоці у разі нових атак США, - Reuters

Двоє високопоставлених іранських чиновників у сфері безпеки розповіли Reuters, що Тегеран підготував детальні плани атак на підводні комунікаційні кабелі в Перській затоці. Такий сценарій розглядають на випадок поновлення військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану, якщо дипломатичні переговори з Вашингтоном проваляться.

Раніше іранські представники вже попереджали, що підводна інфраструктура зв'язку в регіоні може стати ціллю в разі нового загострення.

Водночас один зі співрозмовників видання заявив, що Іран намагатиметься перешкоджати відновленню пошкоджених мереж, щоб продовжити перебої зі зв'язком, зокрема з доступом до інтернету.

"Якщо на Іран буде здійснено напад, більше не буде жодних "червоних ліній" - від підводних кабелів до військових баз, включаючи таємні", - заявив один із чиновників.

Він також закликав Вашингтон не "гратися з вогнем" і стверджував, що Іран має доступ до підводних кабелів та може їх знищити.

Заступник керівника відділу політичних питань Корпусу вартових ісламської революції Ядолла Джавані заявив у середу, що в разі ударів по іранській інфраструктурі Тегеран може націлитися на сім основних інтернет-кабелів, які проходять під Ормузькою протокою.

Чи може Іран порушити роботу світового інтернету

Підводні кабелі є основою міжнародного інтернет-зв'язку. За даними Міжнародного союзу електрозв'язку ООН, через них проходить близько 99% світового інтернет-трафіку.

Водночас можливі атаки в районі Ормузької протоки не обов'язково спричинять масштабні перебої в усьому світі. Директор з досліджень телекомунікаційної компанії TeleGeography Алан Молдін зазначив, що через цю протоку проходить менш як 1% міжнародної пропускної здатності інтернету.

Крім того, наслідки пошкодження кабелів залежатимуть від кількості уражених ліній, можливостей операторів перенаправляти трафік і пропускної здатності альтернативних маршрутів. Масштабні пошкодження можуть уповільнити роботу інтернет-сервісів, порушити фінансові операції, електронну комерцію та хмарні обчислення.

Відновлення зв'язку в умовах війни також може бути складним. Ремонтні роботи можуть затримуватися через зростання вартості страхування та труднощі з отриманням дозволів на проведення робіт у територіальних водах.