Иран угрожает подорвать интернет-кабели в Персидском заливе в случае новых атак США, - Reuters

Иран готовится нанести удары по подводным кабелям в случае нового обострения с США и Израилем. В Тегеране заявляют, что больше не будут учитывать "красные линии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два высокопоставленных иранских чиновника в сфере безопасности рассказали Reuters, что Тегеран подготовил детальные планы атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе. Такой сценарий рассматривается на случай возобновления военных операций США и Израиля против Ирана, если дипломатические переговоры с Вашингтоном провалятся.
Ранее иранские представители уже предупреждали, что подводная инфраструктура связи в регионе может стать целью при новом обострении.
В то же время, один из собеседников издания заявил, что Иран будет пытаться препятствовать восстановлению поврежденных сетей, чтобы продолжить перебои со связью, в том числе с доступом к интернету.
"Если на Иран будет совершено нападение, больше не будет никаких "красных линий" – от подводных кабелей до военных баз, включая тайные", – заявил один из чиновников.
Он также призвал Вашингтон не "играть с огнем" и утверждал, что Иран имеет доступ к подводным кабелям и может их уничтожить.
Заместитель руководителя отдела политических вопросов Корпуса стражей исламской революции Ядолла Джованни заявил в среду, что в случае ударов по иранской инфраструктуре Тегеран может нацелиться на семь основных интернет-кабелей, проходящих под Ормузским проливом.
Подводные кабели являются основой международной Интернет-связи. По данным Международного союза электросвязи ООН через них проходит около 99% мирового интернет-трафика.
В то же время возможные атаки в районе Ормузского пролива не обязательно повлекут за собой масштабные перебои во всем мире. Директор по исследованиям телекоммуникационной компании TeleGeography Алан Молдин отметил, что через этот пролив проходит менее 1% международной пропускной способности интернета.
Кроме того, последствия повреждения кабелей будут зависеть от количества пораженных линий, возможностей операторов перенаправить трафик и пропускной способности альтернативных маршрутов. Масштабные повреждения могут замедлить работу интернет-сервисов, нарушить финансовые операции, электронную коммерцию и облачные вычисления.
Возобновление связи в условиях войны также может быть сложным. Ремонтные работы могут задерживаться из-за роста стоимости страхования и трудностей с получением разрешений на проведение работ в территориальных водах.
Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.
По данным NBC News, американское военное руководство уже представило ему возможные сценарии ударов. Новый этап сделки может начаться до или после промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь.
Кроме того, СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также требует возобновить удары по Ирану.