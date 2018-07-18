Іран подав позов проти США в Міжнародний суд ООН

У Тегерані вважають упровадження США повторних односторонніх санкцій незаконним

Іран подав позов у Міжнародний суд ООН проти Сполучених Штатів Америки через поновлення ними санкцій проти Тегерана. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter.

"США несуть відповідальність за незаконне повторне застосування односторонніх санкцій. Іран прагне до верховенства права всупереч презирству США до дипломатії та юридичних зобов'язань. Необхідно протистояти їхній звичці порушувати закон", - написав Заріф.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law. — Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2018

Зазначимо, у травні 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з так званої іранської ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною. Згідно зі Спільним всеосяжним планом дій, Іран мав обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій.

Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Нагадаємо, після оголошення Трампа про вихід з угоди із ядерної програми Іран заявив про намір поновити збагачення урану.