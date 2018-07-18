Іран подав позов проти США в Міжнародний суд ООН

Новини Політика 18.07.2018 - 00:04
Фото: глава МЗС Ірану Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)
Фото: глава МЗС Ірану Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

У Тегерані вважають упровадження США повторних односторонніх санкцій незаконним

Іран подав позов у Міжнародний суд ООН проти Сполучених Штатів Америки через поновлення ними санкцій проти Тегерана. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter.

"США несуть відповідальність за незаконне повторне застосування односторонніх санкцій. Іран прагне до верховенства права всупереч презирству США до дипломатії та юридичних зобов'язань. Необхідно протистояти їхній звичці порушувати закон", - написав Заріф.

Зазначимо, у травні 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з так званої іранської ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною. Згідно зі Спільним всеосяжним планом дій, Іран мав обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій.

Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Нагадаємо, після оголошення Трампа про вихід з угоди із ядерної програми Іран заявив про намір поновити збагачення урану.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Іран,  международный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС