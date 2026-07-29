Іран планував вдарити балістикою по Україні, - NYT

Що сталося

У суботу Україна завдала удару по іранському комерційному вантажному судну в Каспійському морі. Внаслідок атаки загинув цивільний моряк, ще один член екіпажу отримав поранення.

Київ звинуватив Іран і Росію у взаємній підтримці військових операцій одне одного. Іранські чиновники після атаки пообіцяли дати відповідь.

Джерела, обізнані з розвідувальними даними, розповіли виданню, що Іран міг запустити балістичну ракету з невеликою боєголовкою по Україні. Ціль обрали б символічну - щоб завдати відносно невеликої шкоди.

За словами інших чиновників, ймовірною ціллю міг стати один із чорноморських портів України.

Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, спричинила б різку ескалацію. Це особливо ризиковано з огляду на союз Тегерана з Росією та напруженість між Іраном і Україною.

Як вдалось загасити конфлікт

Іранські чиновники сподівалися завершити конфлікт власним ударом у відповідь. Водночас західні дипломати попереджали, що реакцію України складно передбачити.

У неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав атаку на судно порушенням статуту ООН. За його словами, метою нападу було втягнути Європу у війну Ірану проти Сполучених Штатів.

"Це не може залишитись без відповіді", - написав Аракчі в соцмережах.

У вівторок відбулася розмова міністра закордонних справ України Андрія Сибіга з Аракчі.

Після розмови, як пише видання, глава іранського МЗС повідомив, що український міністр назвав атаку на судно ненавмисною.

"Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування за збитки", - написав Аракчі.

Того ж дня міністр закордонних справ Ірану поговорив із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас. Сторони обговорили способи зменшення напруженості в регіоні.

Чому Іран стримався

Аналітик, близький до уряду Ірану, Мехді Рахматі розповів, що частина іранських політиків закликала завдати удару у відповідь Україні. Інші ж радили стриманість.

"Україна - не маленька, незначна країна. Вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з Америки та Європи. Ми нічого не отримаємо, створюючи новий фронт у війні", - сказав Рахматі.