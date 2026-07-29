Іран планував вдарити балістикою по Україні, - NYT

Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по українському морському порту у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.
У суботу Україна завдала удару по іранському комерційному вантажному судну в Каспійському морі. Внаслідок атаки загинув цивільний моряк, ще один член екіпажу отримав поранення.
Київ звинуватив Іран і Росію у взаємній підтримці військових операцій одне одного. Іранські чиновники після атаки пообіцяли дати відповідь.
Джерела, обізнані з розвідувальними даними, розповіли виданню, що Іран міг запустити балістичну ракету з невеликою боєголовкою по Україні. Ціль обрали б символічну - щоб завдати відносно невеликої шкоди.
За словами інших чиновників, ймовірною ціллю міг стати один із чорноморських портів України.
Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, спричинила б різку ескалацію. Це особливо ризиковано з огляду на союз Тегерана з Росією та напруженість між Іраном і Україною.
Іранські чиновники сподівалися завершити конфлікт власним ударом у відповідь. Водночас західні дипломати попереджали, що реакцію України складно передбачити.
У неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав атаку на судно порушенням статуту ООН. За його словами, метою нападу було втягнути Європу у війну Ірану проти Сполучених Штатів.
"Це не може залишитись без відповіді", - написав Аракчі в соцмережах.
У вівторок відбулася розмова міністра закордонних справ України Андрія Сибіга з Аракчі.
Після розмови, як пише видання, глава іранського МЗС повідомив, що український міністр назвав атаку на судно ненавмисною.
"Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування за збитки", - написав Аракчі.
Того ж дня міністр закордонних справ Ірану поговорив із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас. Сторони обговорили способи зменшення напруженості в регіоні.
Аналітик, близький до уряду Ірану, Мехді Рахматі розповів, що частина іранських політиків закликала завдати удару у відповідь Україні. Інші ж радили стриманість.
"Україна - не маленька, незначна країна. Вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з Америки та Європи. Ми нічого не отримаємо, створюючи новий фронт у війні", - сказав Рахматі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану одразу після погроз Тегерана завдати ударів по Україні.
Він наголосив, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, і закликав Іран відмовитися від підтримки війни Росії.
Як повідомляло РБК-Україна, після цього в Тегерані підтвердили, що не прагнуть ескалації з Україною. Водночас в Ірані наголосили, що завдані збитки їхньому судну мають бути компенсовані.