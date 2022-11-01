Іран планує напад на Саудівську Аравію та Ірак, - WSJ

Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та Ірак з метою відвернути увагу від внутрішніх протестів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними ЗМІ, Саудівська Аравія вже поділилася зі Сполученими Штатами своїми розвідданими про плани іранської влади. Сусідні з Іраном держави підвищили тривогу для своїх військових.
Рада нацбезпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і вже готова реагувати, якщо Іран почне атакувати.
"Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємось у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", - заявив представник відомства.
Нагадаємо, раніше в українському МЗС заявили, що Іран є співучасниками військових злочинів і терактів росіян через постачання дронів-камікадзе до РФ.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Іран має бути офіційно визнаний співучасником агресії у Європі.
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