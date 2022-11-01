Іран планує напад на Саудівську Аравію та Ірак, - WSJ

За даними ЗМІ, Саудівська Аравія вже поділилася зі Сполученими Штатами своїми розвідданими про плани іранської влади. Сусідні з Іраном держави підвищили тривогу для своїх військових.

Рада нацбезпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і вже готова реагувати, якщо Іран почне атакувати.

"Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємось у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", - заявив представник відомства.