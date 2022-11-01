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Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак, - WSJ

Фото: Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран может готовить нападение на Саудовскую Аравию и Ирак с целью отвлечь внимание от внутренних протестов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Саудовская Аравия уже поделилась с Соединенными Штатами своими разведданными о планах иранских властей. Соседние с Ираном государства повысили уровень тревоги для своих военных.

Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и уже готов реагировать, если Иран начнет атаковать.

"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - заявил представитель ведомства.

Напомним, ранее в украинском МИД заявили, что Иран является соучастников военных преступлений и терактов россиян из-за поставок дронов-камикадзе в РФ.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Иран должен быть официально признан соучастником агрессии в Европе.

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Соединенные Штаты АмерикиИракИранСаудовская Аравия