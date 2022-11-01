Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак, - WSJ

По данным СМИ, Саудовская Аравия уже поделилась с Соединенными Штатами своими разведданными о планах иранских властей. Соседние с Ираном государства повысили уровень тревоги для своих военных.

Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и уже готов реагировать, если Иран начнет атаковать.

"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - заявил представитель ведомства.