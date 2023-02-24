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Іран передавав РФ артилерійські та танкові снаряди для використання проти України

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П'ятниця 24 лютого 2023 22:25
Іран передавав РФ артилерійські та танкові снаряди для використання проти України Фото: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Іран передавав Росії артилерійські та танкові снаряди. Їх використовували у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить Politico.

"Ми побоювалися, що відносини між Росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безумовно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди до Росії для застосування проти України", - сказав Кірбі.

У зв'язку з цим, продовжив він, російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації Сполучених Штатів.

"Це не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - сказав Кірбі.

Також представник США зазначив, що ран прагне отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів. Мова йде про співпрацю в галузі оборони, у тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також РФ може надати Ірану винищувачі.

Нагадаємо, що Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО, в обмін на високоточні системи озброєння, які має намір використати у війні проти України.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Росія завезла з Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається взяти ще одну. Йдеться про партію, яка налічує близько 20 тисяч снарядів.

Армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.

Іран заявив, що не продавав Росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Тегеран запевнив у тому, що виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

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