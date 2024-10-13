Іран передає Росії свої супутники, щоб та запустила їх в космос

Місцеві державні ЗМІ повідомляють, що Іран відправив два супутники свого виробництва до Росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом. Йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.

Як пишуть іранські ЗМІ, Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих. Hodhod розроблено для супутникового зв’язку. Він може використовуватися у віддалених районах з малим доступом до наземних мереж.

Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту в лютому 2024 року та у 2022 році. Тоді США були стурбовані космічним співробітництвом між Росією та Іраном. У Вашингтоні побоювалися, що супутники допоможуть Росії у війні проти України і дадуть змогу Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на Близькому Сході.