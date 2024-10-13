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Іран передає Росії свої супутники, щоб та запустила їх в космос

Фото: Іран передає Росії супутники для запуску у космос (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран передає Росії два своїх супутники. Москва повинна запустити їх у космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві державні ЗМІ повідомляють, що Іран відправив два супутники свого виробництва до Росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом. Йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.

Як пишуть іранські ЗМІ, Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих. Hodhod розроблено для супутникового зв’язку. Він може використовуватися у віддалених районах з малим доступом до наземних мереж.

Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту в лютому 2024 року та у 2022 році. Тоді США були стурбовані космічним співробітництвом між Росією та Іраном. У Вашингтоні побоювалися, що супутники допоможуть Росії у війні проти України і дадуть змогу Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на Близькому Сході.

 

Співпраця Ірану та РФ

Варто зазначити, що Іран є чи не найбільшим військовим партнером Росії. Тегеран передав Москві дрони-камікадзе типу "Шахед" та технології їх виробництва. Також Іран надав Росії балістичні ракети.

Західні ЗМІ припускали, що російський режим у відповідь передав Ірану військові літаки. Західні партнери побоюються, що Москва може поділитися з Тегераном ядерними технологіями та ресурсами для виробництва зброї.

За даними The Telegraph, Іран вважає, що Росія заборгувала йому за постачання зброї.

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