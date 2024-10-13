Иран передает России свои спутники, чтобы та запустила их в космос

Местные государственные СМИ сообщают, что Иран отправил два спутника своего производства в Россию для вывода их на орбиту российским космическим аппаратом. Речь идет о спутнике Kowsar для получения изображений с высоким разрешением и малом спутнике Hodhod.

Как пишут иранские СМИ, Kowsar можно использовать в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. Hodhod разработан для спутниковой связи. Он может использоваться в отдаленных районах с малым доступом к наземным сетям.

Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2024 и в 2022 году. Тогда США были озабочены космическим сотрудничеством между Россией и Ираном. В Вашингтоне опасались, что спутники помогут России в войне против Украины и позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на Ближнем Востоке.