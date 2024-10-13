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Иран передает России свои спутники, чтобы та запустила их в космос

Фото: Иран передает России спутники для запуска в космос (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран передает России два своих спутника. Москва должна запустить их в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные государственные СМИ сообщают, что Иран отправил два спутника своего производства в Россию для вывода их на орбиту российским космическим аппаратом. Речь идет о спутнике Kowsar для получения изображений с высоким разрешением и малом спутнике Hodhod.

Как пишут иранские СМИ, Kowsar можно использовать в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. Hodhod разработан для спутниковой связи. Он может использоваться в отдаленных районах с малым доступом к наземным сетям.

Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2024 и в 2022 году. Тогда США были озабочены космическим сотрудничеством между Россией и Ираном. В Вашингтоне опасались, что спутники помогут России в войне против Украины и позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на Ближнем Востоке.

 

Сотрудничество Ирана и РФ

Следует отметить, что Иран является едва ли не крупнейшим военным партнером России. Тегеран передал Москве дроны-камикадзе типа "Шахед" и технологии их производства. Также Иран предоставил России баллистические ракеты.

Западные СМИ предполагали, что российский режим в ответ передал Ирану военные самолеты. Западные партнеры опасаются, что Москва может поделиться с Тегераном ядерными технологиями и ресурсами для производства оружия.

По данным The Telegraph, Иран считает, что Россия задолжала ему за поставки оружия.

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