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Іран відкинув звинувачення США в приховуванні розробки хімзброї

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:35
Іран відкинув звинувачення США в приховуванні розробки хімзброї
Фото: Бахрам Касемі (facebook.com/iuvmru)

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд заявив, що Іран не подав звіт за його програмою хімзброї в ОЗХО

Іран вважає безпідставними звинувачення США в тому, що Тегеран не подав звіт за своєю програмою хімзброї в ОЗХО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Тасним" з посиланням на офіційного представника МЗС Ірану Бахрама Касемі.

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд в четвер заявив, що Іран не подав звіт за його програмою хімзброї в ОЗХО

"В ході конференції у Конвенції про заборону хімічної зброї в четвер місія США при ОЗХО знову висунула безпідставні звинувачення на адресу Ісламської республіки, які ми рішуче відкидаємо", - сказав Касемі.

"Грунтуючись на процедурах конференції, іранська місія в ОЗХО дасть відповідь на ці безпідставні звинувачення після закінчення основних дебатів", - додав він.

Відзначимо, раніше в Мінфіні США повідомили, що влада країни розкрили схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирії в обхід санкцій Вашингтона.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

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