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Иран отправил к Венесуэле 5 танкеров с бензином вопреки санкциям США

Новости » Политика     25.05.2020 - 00:50
Иран отправил к Венесуэле 5 танкеров с бензином вопреки санкциям США
Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

К венесуэльским водам уже приблизился первый из пяти иранских танкеров

К водам Венесуэлы приближаются танкеры с бензином, которые нуждающейся в топливе стране отправил Иран. Это было сделано вопреки предупреждениям Вашингтона о возможности применения мер в отношении Тегерана.

Об это сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что первый из пяти иранских танкеров Fortune с топливом уже приблизился к водам Венесуэлы еще в субботу. Судно должно было прибыть в один из государственных портов PDVSA в сопровождении военных.

Иран предоставляет Венесуэле 1,53 миллиона баррелей бензина и компонентов. Бензин остро необходим в Венесуэле, так как ее сеть нефтепереработки работает в этом году примерно на 10% от общей производительности в 1,3 миллиона баррелей в день. Венесуэла, которая также находится под американскими санкциями, полагается только на импорт.

Ранее администрация Трампа заявила в начале месяца, что "рассматривает меры", которые она может предпринять в ответ на эти поставки. Возможно, эти угрозы заставляют власти Венесуэлы не сообщать деталей о поставках.

Напомним, недавно США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ИранВенесуэлатанкер
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