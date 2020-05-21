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США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана

Новости » Политика     21.05.2020 - 02:53
США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Главу МВД Ирана обвинили в нарушении прав человека

Соедененные Штаты Америки ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли. Санкции касаются нарушений прав человека.

Об этом сообщается у Twitter Помпео.

Он отметил, что глава МВД Ирана злоупотребляет властью на своем посту. Его действия нарушают права человека.

"Сегодня США наложили санкции на министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли и других в рамках санкций, связанных с правами человека. По приказу Фазли было убито много мирных протестующих, в том числе 12-летний мальчик, идущий домой из школы. Злоупотребление должно прекратиться", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что все американцы будут высланы из Ирака и Сирии. Заявление сделано на фоне обострения отношений с США.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану владеть ядерным оружием. Он напомнил, что два года назад США создали "самые жесткие санкции в истории" и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции
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