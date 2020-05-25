Іран відправив до Венесуели 5 танкерів з бензином всупереч санкціям США

Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

До венесуельських вод вже наблизився перший з п'яти іранських танкерів

До вод Венесуели наближаються танкери з бензином, які країні з дефіцитом палива відправив Іран. Це було зроблено всупереч попередженням Вашингтона про можливість застосування заходів щодо Тегерану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначається, що перший з п'яти іранських танкерів Fortune з паливом вже наблизився до вод Венесуели ще в суботу. Судно повинно було прибути в один з державних портів PDVSA в супроводі військових.

Іран надає Венесуелі 1,53 мільйона барелів бензину і компонентів. Бензин гостро необхідний у Венесуелі, так як її мережа нафтопереробки працює в цьому році приблизно на 10% від загальної продуктивності в 1,3 мільйона барелів на день. Венесуела, яка також знаходиться під американськими санкціями, покладається тільки на імпорт.

Раніше адміністрація Трампа заявила на початку місяця, що "розглядає заходи", які вона може вжити у відповідь на ці поставки. Можливо, ці загрози змушують владу Венесуели не повідомляти деталей про постачання.

Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Рахмані Фазлі.

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Автор: Виталия Мазур