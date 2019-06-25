Иран отказывается от нового ряда обязательств по ядерному договору

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во вторник, 25 июня, заявил о намерении Тегерана отказаться от нового ряда обязательст по ядерному соглашению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил Шамхани, Иран решил отказаться от выполнения части обязательств по ядерному договору с 7 июля 2019 года.

По его словам, такое решение было принято Тегераном из-за того, что "европейские партнеры по сделке недостаточно сделали, чтобы спасли этот договор".

Напомним, 17 июня глава Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил о сокращении страной обязателств относительно ядерного соглашения. Камальванди сообщил, что с 27 июня Тегеран оставит за собой право сохранять более 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки ядерному договору. Также Тегеран решил остановить экспорт остатков урана в другие страны.

РБК-Украина писало, что президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке. На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может соблюдать ядерного соглашения в одностороннем порядке, он также добавил, что они хотят видеть "позитивные сигналы" от других стран подписали договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.