Рухани отказался от встречи с Трампом в США

Президент Ирана Хасан Рухани не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, встреча с Трампом не включена в повестку дня Рухани.

"Такая встреча не состоится", - заявил Мусави.

Также глава МИД назвал бессмысленными призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который призвал Соединенные Штаты подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, если Тегеран не прекратит провокационную деятельность, в том числе обогащение урана.

Напомним, в США заявляли, что Дональд Трамп готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани во время предстоящей Генеральной ассамблеи ООН, которая начнется 17 сентября в Нью-Йорке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco, которое состоялось в субботу, 14 сентября.