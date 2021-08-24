Иран тоже опроверг угон украинского самолета: садился на дозаправку

Украинский самолет с афганскими беженцами не угоняли из аэропорта Кабула (Афганистан) в Иран. Он приземлялся на территории страны для дозаправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

"Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда, после чего приземлился в аэропорту Киева", - заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, комментируя заявление о якобы угоне украинского самолета.

"Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был угнан и попал в Иран после угона", - добавил он.