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Иран тоже опроверг угон украинского самолета: садился на дозаправку

Автор: РБК-Украина

Украинский самолет с афганскими беженцами не угоняли из аэропорта Кабула (Афганистан) в Иран. Он приземлялся на территории страны для дозаправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда, после чего приземлился в аэропорту Киева", - заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, комментируя заявление о якобы угоне украинского самолета.

"Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был угнан и попал в Иран после угона", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинский самолет "захватили другие люди", и он вылетел в Иран с неизвестными пассажирами.

Однако впоследствии МИД Украины уточнил, что никакого похищения самолета не было, и все украинские самолеты с беженцами благополучно вернулись в страну.

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УкраинаИранАфганистан