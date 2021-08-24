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Іран теж спростував викрадення українського літака: сідав на дозаправку

Автор: РБК-Україна

Український літак з афганськими біженцями не викрадали з аеропорту Кабула (Афганістан) до Ірану. Він приземлявся на території країни для дозаправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Цей літак вчора заправився паливом в аеропорту Мешхеда, після чого приземлився в аеропорту Києва", - заявив офіційний представник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммад Хасан Зібахш, коментуючи заяву про нібито викрадення українського літака.

"Ми заперечуємо твердження України про те, що літак було викрадено і потрапив до Ірану після викрадення", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявляв, що український літак "захопили інші люди", і він вилетів до Ірану з невідомими пасажирами.

Однак згодом МЗС України уточнило, що ніякого викрадення літака не було, і всі українські літаки з біженцями благополучно повернулися до країни.

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УкраїнаІранАфганистан