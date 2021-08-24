Іран теж спростував викрадення українського літака: сідав на дозаправку

Український літак з афганськими біженцями не викрадали з аеропорту Кабула (Афганістан) до Ірану. Він приземлявся на території країни для дозаправки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
"Цей літак вчора заправився паливом в аеропорту Мешхеда, після чого приземлився в аеропорту Києва", - заявив офіційний представник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммад Хасан Зібахш, коментуючи заяву про нібито викрадення українського літака.
"Ми заперечуємо твердження України про те, що літак було викрадено і потрапив до Ірану після викрадення", - додав він.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявляв, що український літак "захопили інші люди", і він вилетів до Ірану з невідомими пасажирами.
Однак згодом МЗС України уточнило, що ніякого викрадення літака не було, і всі українські літаки з біженцями благополучно повернулися до країни.