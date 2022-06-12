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Іран "небезпечно близько" підійшов до створення ядерної зброї, - прем'єр Ізраїлю

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Тель-Авів, Неділя 12 червня 2022 04:41
Іран "небезпечно близько" підійшов до створення ядерної зброї, - прем'єр Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Іран впритул підійшов до створення ядерної зброї. Тегеран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Він закликав Захід чинити тиск на режим в Ірані.

"Іран небезпечно близький до того, щоб роздобути ядерну зброю. Без тиску з боку Заходу ісламський режим в Ірані може дуже скоро дістати у свої руки ядерну бомбу. Світ має зайняти тверду позицію і сказати ісламському режиму: немає ядерної зброї - немає санкцій", - заявив Беннет.

Зазначимо, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди у 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

У грудні 2021 року Беннет заявив, що Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим.

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