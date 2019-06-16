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Иран объявит о планах сокращения соблюдения ядерной сделки

Новости » Политика    16.06.2019 - 16:29
Иран объявит о планах сокращения соблюдения ядерной сделки
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Объявление должны сделать завтра в организации по атомной энергии Ирана

Власти Ирана в понедельник, 17 июня, должны объявить о дальнейших действиях по сокращению соблюдения международного ядерного договора, от которого Соединенные Штаты отказались в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Сообщается, что завтра организация по атомной энергии Ирана на площадке тяжелой воды в Араке должна объявить о подготовительных шагах, что будут предприняты для дальнейшего снижения обязательств властей страны в рамках ядерной сделки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке. На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может придерживаться ядерного соглашения в одностороннем порядке, он также добавил, что они хотят видеть "положительные сигналы" от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.

Напомним, что  что Германия и Иран обсудят сохранение ядерного соглашения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что поездка главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Тегеран показывает, что Германия хочет "сохранить живой" ядерную сделку, а также предположил, что Тегеран не будет рассматривать Мааса как посредника между США и Ираном добавив, что "маловероятно, что министр иностранных дел Германии направляется в Тегеран, чтобы нести спецпослание".

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