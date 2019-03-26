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Иран обвиняет Трампа в "колониализме" из-за решения по Голанам

Новости » Политика    26.03.2019 - 15:02
Иран обвиняет Трампа в "колониализме" из-за решения по Голанам
Фото: Голанские высоты (twitter.com/Doranimated)

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Иран обвиняет президента США Дональда Трампа в "колониализме" из-за того, что признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает AFP.

Отметим, что 26 марта Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В заявлении МИД Сирии говорится, что это "решение делает США главным врагом всех арабов".

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высот под свой контроль.

Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной. В частности, в соответствии с мандатом Лиги Наций Голаны отводились Великобритании, которая должна была способствовать созданию "еврейского национального очага". Кроме того, с военной точки зрения естественный рельеф Голан идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.

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