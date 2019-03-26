Іран звинувачує Трампа в "колоніалізмі" через рішення по Голанам

Фото: Голанські висоти (twitter.com/Doranimated)

Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Іран звинувачує президента США Дональда Трампа в "колоніалізмі" через те, що визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що 26 березня Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. У заяві МЗС Сирії сказано, що це "рішення робить США головним ворогом всіх арабів".

До 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створення "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.