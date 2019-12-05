Иран обвинили в разработке новых ядерных ракет

Франция, Германия и Великобритания направили в Организацию объединенных наций (ООН) письмо, в котором сообщили о том, что Иран продолжает разрабатывать новое поколение баллистических ракет, противоречащих принятой резолюции ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В письме европейские страны сообщили, что Иран провел испытание нового образца баллистической ракеты средней дальности "Шахаб-3", способных нести ядерный боезаряд.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал письмо "ложью". По его словам, а ракетная программа направлена исключительно на защиту и не несет опасности для мирового сообщества. Он отметил, что Иран продолжит свою ракетную программу.

"Письмо в ООН является откровенной ложью европейских держав ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по ядерной сделке", - сообщил Зариф.

Напомним, ранее в Пентагоне США заявили, что не исключают агрессивных действий со стороны Ирана. По словам замминистра обороны США Джона Руда, есть признаки того, что Иран может предпринять агрессивные действия в отношении Америки на фоне растущей напряженности между странами.

Также сообщалось, что в ноябре МАГАТЭ заявило об очередном нарушении ядерного соглашения. Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.