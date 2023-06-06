Іран ніколи не отримає ядерну зброю, - Блінкен

Під час своєї промови на заході американсько-ізраїльського комітету зв'язків з громадськістю (AIPAC) Блінкен заявив, що Тегеран регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі, а зобов’язання США захищати Ізраїль є беззаперечним.

Очільник Держдепу розповів, що Іран експортує агресію по всьому Близькосхідному регіону та надає дрони російській армії, яка використовує їх для вбивства українців, а Тегеран отримує від РФ високотехнологічне озброєння

"У зв’язку з цим Іран не може отримати, і не отримає ядерної зброї, для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням. Президент Байден розглядає всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", - заявив Блінкен.

Постачання іранської зброї в Росію

5 червня, ЗМІ оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії. Зазначається, що договір на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".

У міру поглиблення співпраці між Іраном і РФ маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів. Уряд Росії закуповує їх для ведення війни проти України.