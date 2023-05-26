Захід не може цьому перешкодити. CNN розповіло, як Іран постачає зброю в РФ

Іран все частіше став перевозити зброю для Росії Каспійським морем. Західні країни майже не мають реальних можливостей зупинити цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У міру поглиблення співпраці між Іраном і РФ маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів. Уряд Росії закуповує їх для ведення війни проти України.

Також стало відомо, що кораблі в цьому регіоні стають дедалі темнішими (відключаються датчики відстеження - ред.), що свідчить про прагнення приховати переміщення вантажів.

Провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі вважає, що для таких поставок морем немає загроз з боку країн Заходу. Він додав, що цей маршрут є ідеальним середовищем для безперешкодної торгівлі.

CNN вдалося відстежити шість судів під російським прапором і два під іранським прапором, які поводилися підозріло після початку війни в Україні і, ймовірно, пов'язані з торгівлею зброєю.

Консалтингова компанія Bosphorus Observer повідомила CNN, що іранський режим перед війною в Україні інвестував кошти до російського порту Астрахань, щоб покращити свої можливості доставки до Європи за маршрутом, який міг би обійти санкції.

Також Україна та низка країн Заходу звинувачували Іран у постачанні безпілотників для Росії за допомогою літаків. Проте аналітики вважають, що з погляду порівняння обсягу того, що можна перевезти за один рейс, корабель дає набагато більший обсяг та можливості.

Допомога РФ з боку Ірану

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша країна подасть проти Ірану скаргу до Міжнародного кримінального суду через постачання дронів Росії.

Нещодавно президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.