Іран незадоволений санкціями ЄС і заперечує постачання балістичних ракет Росії

Європейський Союз 14 жовтня схвалив санкції щодо семи осіб та семи організацій, включаючи авіакомпанію Iran Air, за їхню причетність до постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

До списку також увійшли авіакомпанії Saha Airlines та Mahan Air, а також заступник міністра оборони Ірану Сейєд Хамза Галандарі.

Водночас Велика Британія додала дев'ять нових санкцій у свій режим санкцій проти Ірану.

Минулого місяця США, посилаючись на розвіддані, якими вони поділилися із союзниками, заявили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану для війни проти України.

Представник МЗС Ірану заперечує постачання балістичних ракет до Росії.

"На жаль, деякі європейські країни та Великобританія бездоказово заявили, що Іран втрутився у цей конфлікт військовим шляхом, що повністю спростовано", - сказав Багаї, маючи на увазі війну Росією проти України.

Багаї заявив, що запровадження нових санкцій Європейським союзом та Великобританією щодо іранських осіб та організацій нібито суперечить міжнародному праву.