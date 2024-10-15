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Иран недоволен санкциями ЕС и отрицает поставку баллистических ракет России

Фото: Иран недоволен санкциями Евросоюза (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Иран выразил недовольство новыми санкция ЕС и Великобритании в отношении Тегерана и отрицает поставку баллистических ракет России.

Об этом заявил, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Европейский Союз  14 октября одобрил санкции в отношении семи человек и семи организаций, включая авиакомпанию Iran Air, за их причастность к поставкам Ираном баллистических ракет в Россию.

В список также вошли авиакомпании Saha Airlines и Mahan Air, а также заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамза Галандари.

В то же время Великобритания добавила девять новых санкций в свой режим санкций против Ирана.

В прошлом месяце США, ссылаясь на разведданные, которыми они поделились с союзниками, заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана для войны против Украины.

Представитель МИД Ирана отрицает поставки баллистических ракет в Россию.

"К сожалению, некоторые европейские страны и Великобритания бездоказательно заявили, что Иран вмешался в этот конфликт военным путем, что полностью опровергнуто", - сказал Багаи, имея в виду войну Россией против Украины.

Багаи заявил, что введение новых санкций Европейским союзом и Великобританией в отношении иранских лиц и организаций якобы противоречит международному праву.

 

Санкциям в рамках решения ЕС также подвергались видные должностные лица Корпуса стражей исламской революции и управляющие директора Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization. Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в Европейский Союз.

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