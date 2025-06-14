Іран назвав переговори зі США "безглуздими" після ударів Ізраїлю

Іран оголосив переговори зі США "безглуздими" після ударів Ізраїлю. Трамп попередив Тегеран укласти угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Іранський представник Аббас Багаї заявив, що діалог зі США втратив сенс через останні події. За його словами, "інша сторона зробила щось, що робить діалог безглуздим".
Переговори між США та Іраном мали відновитися в Омані в неділю, однак коментарі Багаї ставлять під сумнів їх проведення. Водночас офіційного скасування переговорів не було.
Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах попередив Іран укласти угоду "поки не пізно".
Напередодні Іран випустив сотні балістичних ракет по Ізраїлю після безпрецедентної атаки на ядерні об'єкти країни, що різко загострило конфлікт на Близькому Сході.
Ситуація загрожує перейти у масштабну регіональну війну.
Нагадаємо, у ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, зокрема по найбільшому центру збагачення урану в місті Натанз.
За даними ЗМІ, підготовка до операції тривала близько восьми місяців, а її тривалість планувалась на 14 днів.
Під час ударів загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, а також було знищено понад 100 цілей на території країни.
Окрім того, ізраїльська армія повідомила про завершення масштабної кампанії авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану, в ході якої було знищено десятки військових об'єктів.
Близько години тому стало відомо про серію ударів по стратегічних об’єктах, серед яких - підземний ядерний комплекс Фордо.
Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.
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