Іран назвав переговори зі США "безглуздими" після ударів Ізраїлю

Іранський представник Аббас Багаї заявив, що діалог зі США втратив сенс через останні події. За його словами, "інша сторона зробила щось, що робить діалог безглуздим".

Переговори між США та Іраном мали відновитися в Омані в неділю, однак коментарі Багаї ставлять під сумнів їх проведення. Водночас офіційного скасування переговорів не було.

Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах попередив Іран укласти угоду "поки не пізно".

Напередодні Іран випустив сотні балістичних ракет по Ізраїлю після безпрецедентної атаки на ядерні об'єкти країни, що різко загострило конфлікт на Близькому Сході.

Ситуація загрожує перейти у масштабну регіональну війну.