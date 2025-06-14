Иран назвал переговоры с США "бессмысленными" после ударов Израиля

Иран объявил переговоры с США "бессмысленными" после ударов Израиля. Трамп предупредил Тегеран заключить сделку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Иранский представитель Аббас Багаи заявил, что диалог с США потерял смысл из-за последних событий. По его словам, "другая сторона сделала что-то, что делает диалог бессмысленным".
Переговоры между США и Ираном должны были возобновиться в Омане в воскресенье, однако комментарии Багаи ставят под сомнение их проведение. В то же время официальной отмены переговоров не было.
Президент США Дональд Трамп в социальных сетях предупредил Иран заключить соглашение "пока не поздно".
Накануне Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю после беспрецедентной атаки на ядерные объекты страны, что резко обострило конфликт на Ближнем Востоке.
Ситуация грозит перейти в масштабную региональную войну.
Напомним, в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана, в частности по крупнейшему центру обогащения урана в городе Натанз.
По данным СМИ, подготовка к операции длилась около восьми месяцев, а ее продолжительность планировалась на 14 дней.
Во время ударов погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, а также было уничтожено более 100 целей на территории страны.
Кроме того, израильская армия сообщила о завершении масштабной кампании авиаударов по ракетной инфраструктуре Ирана, в ходе которой были уничтожены десятки военных объектов.
Около часа назад стало известно о серии ударов по стратегическим объектам, среди которых - подземный ядерный комплекс Фордо.
Подробнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.
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