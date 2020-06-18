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Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков"

Новости » Политика     18.06.2020 - 09:20
Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков"
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является техническим

Иран готов направить Украине "черные ящики" атакованного самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает The New York Times.

Он заявил, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку "черных ящиков" в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - заявил Эслами.

Однако, как говорит министр, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.

Отметим, уже полгода Украина просит Иран передать ей "черные ящики" атакованного самолета МАУ.

Ранее сообщалось, что Тегеран до сих пор не обеспечил расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ, однако расследование можно завершить и без этого этапа.

Напомним, в МИД назвали сроки завершения дела сбитого самолета МАУ.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Иранавиакатастрофа
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