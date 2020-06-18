Іран назвав умови передачі Україні "чорних скриньок"

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

В Тегерані вважають, що питання передачі самописців є технічним

Іран готовий направити Україні "чорні скриньки" атакованого літака МАУ, якщо Україна зможе забезпечити технічні умови для їх розшифровки. У Тегерані вважають, що питання передачі самописців є "технічним, а не політичним".

Про це заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами, передає The New York Times.

Він заявив, що Україна не мала в своєму розпорядженні достатніх технічних можливостей, однак тепер вони є.

"Належне співробітництво в цьому питанні передбачає розшифровку "чорних скриньок" в Україні в присутності експертів ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації). Але якщо умови не будуть надані, то ми разом займемося розшифровкою у Франції", - заявив Эслами.

Проте, як каже міністр, розшифровка самописців в будь-якому разі передбачає присутність представників Ірану та України.

Відзначимо, вже пів року Україна Іран просить передати їй "чорні скриньки" атакованого літака МАУ.

Раніше повідомлялося, що Тегеран досі не забезпечив розшифровку "чорних скриньок" літака МАУ, проте розслідування можна завершити і без цього етапу.

Нагадаємо, у МЗС назвали терміни завершення справи збитого літака МАУ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна