Иран назвал Израиль соучастником убийства генерала Сулеймани

Фото: Касем Сулеймани (GettyImages)

В КСИР заявили, что в этом преступлении не рассмативают Израиль отдельно от США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) считает Израиль союзником США и соучастником операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Такое заявление Корпуса распространило агентство Fars.

Отметим, Сулеймани был командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР.

"В рамках этого преступления (убийства Сулеймани, - ред.) мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", - указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 января 2020 базы США в Ираке обстреляла Революционная гвардия Ирана в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Начиная с 29 декабря 2019 США начали наносить удары по шиитским группировкам в Ираке, что вызвало критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном.

Уже 3 января военные США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Через два дня, 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".