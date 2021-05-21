Иран назвал безосновательным решение канадского суда по катастрофе МАУ

Иран считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu.
"Всем известно, что у канадского суду нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - заявил Хтибзаде.
По его мнению, это проявление политического подхода.
Отметим, суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.
Напомним, ранее появились доказательства того, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.
Украинский самолет сбили 8 января 2020 года после того, как он вылетел из аэропорта Тегерана. По официальной версии иранской власти, это якобы произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Согласно отчету, украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.
В самом Иране по делу о катастрофе проходят 10 человек.