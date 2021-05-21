UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран назвал безосновательным решение канадского суда по катастрофе МАУ

Автор: РБК-Украина

Иран считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu.

"Всем известно, что у канадского суду нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - заявил Хтибзаде.

По его мнению, это проявление политического подхода.

Отметим, суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

Напомним, ранее появились доказательства того, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.

Украинский самолет сбили 8 января 2020 года после того, как он вылетел из аэропорта Тегерана. По официальной версии иранской власти, это якобы произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Согласно отчету, украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

В самом Иране по делу о катастрофе проходят 10 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкатастрофаКанадаИран