Иран назвал безосновательным решение канадского суда по катастрофе МАУ

Иран считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu .

"Всем известно, что у канадского суду нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - заявил Хтибзаде.

По его мнению, это проявление политического подхода.

Отметим, суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.