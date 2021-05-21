ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран назвал безосновательным решение канадского суда по катастрофе МАУ

Новина українською →
Тегеран, Пятница 21 мая 2021 13:31
Иран назвал безосновательным решение канадского суда по катастрофе МАУ Фото: обломки украинского самолета (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: РБК-Украина

Иран считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu.

"Всем известно, что у канадского суду нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - заявил Хтибзаде.

По его мнению, это проявление политического подхода.

Отметим, суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

Напомним, ранее появились доказательства того, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.

Украинский самолет сбили 8 января 2020 года после того, как он вылетел из аэропорта Тегерана. По официальной версии иранской власти, это якобы произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Согласно отчету, украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

В самом Иране по делу о катастрофе проходят 10 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Международные авиалинии Украины катастрофа Канада Иран
NEWS
Под судом по делу Медведчука произошли стычки
Под судом по делу Медведчука произошли стычки
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия