Іран назвав безпідставним рішення канадського суду щодо катастрофи МАУ

Іран вважає безпідставним рішення суду в Канаді, який назвав катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") навмисним терористичним актом. Тегеран стверджує, що суд в Онтаріо не має юрисдикції приймати такі рішення.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає Anadolu .

"Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин", - заявив Хтібзаде.

На його думку, це прояв політичного підходу.

Зазначимо, суд канадської провінції Онтаріо визнав, що Іран скоїв теракт, атакувавши український літак у січні 2020 року.