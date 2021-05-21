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Іран назвав безпідставним рішення канадського суду щодо катастрофи МАУ

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Тегеран, П'ятниця 21 травня 2021 13:31
Іран назвав безпідставним рішення канадського суду щодо катастрофи МАУ Фото: уламки українського літака (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: РБК-Україна

Іран вважає безпідставним рішення суду в Канаді, який назвав катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") навмисним терористичним актом. Тегеран стверджує, що суд в Онтаріо не має юрисдикції приймати такі рішення.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає Anadolu.

"Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин", - заявив Хтібзаде.

На його думку, це прояв політичного підходу.

Зазначимо, суд канадської провінції Онтаріо визнав, що Іран скоїв теракт, атакувавши український літак у січні 2020 року.

Нагадаємо, раніше з'явилися докази того, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Український літак збили 8 січня 2020 року після того, як він вилетів з аеропорту Тегерана. За офіційною версією іранської влади, це нібито сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Згідно зі звітом, український літак нібито був випадково визначений як "ворожа ціль". В результаті загинули 176 осіб.

В самому Ірані у справі про катастрофу проходять 10 осіб.

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