Іран назвав безпідставним рішення канадського суду щодо катастрофи МАУ
Іран вважає безпідставним рішення суду в Канаді, який назвав катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") навмисним терористичним актом. Тегеран стверджує, що суд в Онтаріо не має юрисдикції приймати такі рішення.
Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає Anadolu.
"Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин", - заявив Хтібзаде.
На його думку, це прояв політичного підходу.
Зазначимо, суд канадської провінції Онтаріо визнав, що Іран скоїв теракт, атакувавши український літак у січні 2020 року.
Нагадаємо, раніше з'явилися докази того, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.
Український літак збили 8 січня 2020 року після того, як він вилетів з аеропорту Тегерана. За офіційною версією іранської влади, це нібито сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Згідно зі звітом, український літак нібито був випадково визначений як "ворожа ціль". В результаті загинули 176 осіб.
В самому Ірані у справі про катастрофу проходять 10 осіб.