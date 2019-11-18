Иран нарушил еще один пункт ядерной сделки, - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран нарушил очередной пункт ядерной сделки, превысив запасы хранения тяжелой воды. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.

"Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", - рассказали в МАГАТЭ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле Иран заявил о готовности возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Предполагалось, что реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Также сообщалось, что Иран возобновил обогащение урана на подземном заводе в местности Фордо. В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти.