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Иран в нарушение санкций США отправил флот танкеров в Венесуэлу

Вашингтон, Воскресенье 06 декабря 2020 02:35
Иран в нарушение санкций США отправил флот танкеров в Венесуэлу
Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)
Автор: Артур Родивилов

Иран, вопреки санкциям США, направил самый большой на данный момент флот из 10 танкеров в Венесуэлу, чтобы помочь латиноамериканской стране справиться с острой нехваткой топлива. Некоторые из танкеров после разгрузки могут принять партию сырой нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

В октябре топливо в Венесуэлу доставили три иранских танкера, однако эти запасы уже почти исчерпались.

Тегеран и Каракас также обсуждают возможность предоставления помощи Венесуэле в ремонте нефтеперерабатывающего завода в Кардоне. Китайские компании в 2018 году могли оказать аналогичную услугу Боливарианской Республике, однако потеряли интерес после близкого знакомства с объектом, уверяют источники.

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в 2019 году. Власти Соединённых Штатов пояснили, что ограничительные меры направлены на то, чтобы президент страны Николас Мадуро и его сторонники не могли присваивать себе активы народа Венесуэлы.

Вашингтон также накладывал санкции на суда, ввозившие топливо в латиноамериканскую страну или вывозившие сырую нефть из нее. В апреле 2019 года США наложили ограничения на 34 танкера, которые PDVSA использовала для экспорта нефти, затем под санкции попадали танкеры под флагами третьих стран.

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