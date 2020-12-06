Іран в порушення санкцій США відправив флот танкерів до Венесуели

Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

Іран, всупереч санкціям США, направив найбільший на цей час флот з 10 танкерів до Венесуели, щоб допомогти латиноамериканській країні впоратися з гострою нестачею палива. Деякі з танкерів після розвантаження можуть прийняти партію сирої нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

У жовтні паливо до Венесуели доставили три іранських танкери, однак ці запаси вже майже вичерпалися.

Тегеран і Каракас також обговорюють можливість надання допомоги Венесуелі в ремонті нафтопереробного заводу в Кардоні. Китайські компанії у 2018 році могли надати аналогічну послугу Боліваріанській Республіці, проте втратили інтерес після близького знайомства з об'єктом, запевняють джерела.

США ввели санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA у 2019 році. Влада Сполучених Штатів пояснила, що обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб президент країни Ніколас Мадуро і його прихильники не могли привласнювати активи народу Венесуели.

Вашингтон також накладав санкції на судна, які возили паливо в латиноамериканську країну або вивозили сиру нафту з неї. У квітні 2019 року США наклали обмеження на 34 танкери, які PDVSA використовувала для експорту нафти, потім під санкції потрапляли танкери під прапорами третіх країн.