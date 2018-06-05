Іран має намір відновити збагачення урану

Для збагачення урану також буде запущено виробництво центрифуг

Іран має намір сьогодні, 5 червня, повідомити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про поновлення збагачення урану. Про це заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, передає агентство ISNA.

Так, за словами Камальванді, будуть збільшені потужності по виробництву гексафториду урану (UF6) і тетрафториду урану (UF4). Також буде запущено виробництво центрифуг для збагачення урану.

Зазначимо, представник ОАЕІ раніше заявляв, що Іран готовий до того, щоб збільшити збагачення урану до 20% рівня протягом максимум двох-трьох днів".

Нагадаємо, раніше Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив вимоги Тегерана до країн Європи, при дотриманні яких Іран продовжить дотримуватися умов ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Через 2 тижні, 25 травня, в МАГАТЕ заявили, що Іран зберігає свою ядерну програму в рамках обмежень, встановлених ядерних угодою 2015 року, незважаючи на вихід США з цієї угоди.