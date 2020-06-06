Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого, - МАГАТЭ

Запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерной сделки 2015 года. Это вызывает повод "для серьезной обеспокоенности".

Об этом пишет Deutsche Welle.

В докладе, опубликованном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится, что 20 мая запасы обогащенного урана в Иране составляли 1571,6 кг, в то время как разрешенный объем ограничен 202,8 кг.

В то же время власти в Тегеране по-прежнему не пускают международных инспекторов на два объекта. Как отмечают в МАГАТЭ, это повод "для серьезной обеспокоенности".

Инспекторы безуспешно добиваются проведения проверки уже четыре месяца. В агентстве хотят проверить, не находятся ли на этих объектах незаявленные ядерные материалы, а также не проводилась ли там незадекларированная деятельность, имеющая отношение к ядерной активности.

Как известно, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы.