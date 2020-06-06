Іран накопичив збагачений уран в 8 разів більше допустимого, - МАГАТЕ

Запаси збагаченого урану в Ірані у вісім разів перевищили ліміт, встановлений для цієї країни в рамках ядерної угоди 2015 року. Це викликає привід для серйозного занепокоєння".

Про це пише Deutsche Welle.

У доповіді, опублікованій Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), говориться, що 20 травня запаси збагаченого урану в Ірані становили 1571,6 кг, в той час як дозволений обсяг обмежений 202,8 кг.

У той же час влада в Тегерані і раніше не пускають міжнародних інспекторів на два об'єкта. Як відзначають в МАГАТЕ, це привід "для серйозного занепокоєння".

Інспектори безуспішно домагаються проведення перевірки вже чотири місяці. В агентстві хочуть перевірити, чи не перебувають на цих об'єктах незаявлені ядерні матеріали, а також не проводилася чи там незадекларована діяльність, що має відношення до ядерної активності.

Як відомо, Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як у травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати завершують режим відмови від санкцій проти Ірану через його ядерну програму.