Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Организации по атомной энергии Исламской Республики.

В организации отметили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ".

Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, подача газа в 1044 центрифуги в Фордо стало четвертым этапом сокращения Ираном своих обязательств по ядерному соглашению, сообщает DW.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Иран заключил в 2015 году с шестью странами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ), центр в Фордо должен быть превращен в "ядерный, физический и технологический центр", центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

Напомним, США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

В понедельник, 4 ноября, правительство Ирана заявило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, было объявлено, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана.

Также сообщалось, что в Иране исключили возможность проведения любых переговоров с США. По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, диалог с США невозможен, так как Америка не планирует снимать санкции.