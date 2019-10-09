Иран начал незапланированные боевые учения возле границ Турции

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие войска вошли на территорию Сирии, чтобы заставить курдские вооруженные отряды отойти от своей границы. Курды, в свою очередь, призвали международное сообщество противодействовать Турции. Они считают безопасным регион, где Турция проводит спецоперацию.

Также РБК-Украина сообщало, что Иран хочет улучшить отношения со странами Ближнего Востока. По словам министра энергетики Ирана Бижана Зангане, их общий враг находится за пределами Ближнего Востока.