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Иран начал незапланированные боевые учения возле границ Турции

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Учения направлены на оценку боеготовности подразделений иранской армии

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие войска вошли на территорию Сирии, чтобы заставить курдские вооруженные отряды отойти от своей границы. Курды, в свою очередь, призвали международное сообщество противодействовать Турции. Они считают безопасным регион, где Турция проводит спецоперацию.

Также РБК-Украина сообщало, что Иран хочет улучшить отношения со странами Ближнего Востока. По словам министра энергетики Ирана Бижана Зангане, их общий враг находится за пределами Ближнего Востока.

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