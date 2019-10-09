ru
ua

Іран почав незаплановані військові навчання біля кордонів Туреччини

Новини » В світі   

Навчання спрямовані на оцінку боєготовності підрозділів іранської армії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі війська увійшли на територію Сирії, щоб змусити курдські збройні загони відійти від свого кордону. Курди, у свою чергу, закликали міжнародне співтовариство протидіяти Туреччини. Вони вважають безпечним регіон, де Туреччина проводить спецоперацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іран хоче поліпшити стосунки з країнами Близького Сходу. За словами міністра енергетики Ірану Біжана Зангане, їх спільний ворог знаходиться за межами Близького Сходу.

Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт" Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН
Читати всі новини