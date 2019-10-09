Іран почав незаплановані військові навчання біля кордонів Туреччини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі війська увійшли на територію Сирії, щоб змусити курдські збройні загони відійти від свого кордону. Курди, у свою чергу, закликали міжнародне співтовариство протидіяти Туреччини. Вони вважають безпечним регіон, де Туреччина проводить спецоперацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іран хоче поліпшити стосунки з країнами Близького Сходу. За словами міністра енергетики Ірану Біжана Зангане, їх спільний ворог знаходиться за межами Близького Сходу.